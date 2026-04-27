Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі стала важливим елементом соціальної підтримки для вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі доступна у благодійних фондах та організаціях, проте вона різниться, пише Politeka.net.

Щодня десятки ініціатив забезпечують людей похилого віку не лише продуктами харчування, а й базовою турботою, якої часто бракує в умовах війни та економічної нестабільності.

Одним із прикладів такої роботи в Одесі є простір «Гостинна хата» на вулиці Водопровідній, де щоденно організовано видачу гарячих обідів. Починаючи з 12:30, тут роздають готові страви, чай і хліб. Люди похилого віку приходять із необхідними документами, а отримують не лише їжу, а й увагу та підтримку. Особливістю роботи центру є відсутність черг для літніх відвідувачів, а також можливість отримати базові юридичні консультації.

Паралельно функціонують й інші гуманітарні ініціативи. На вулиці Рішельєвській працює волонтерський центр, який періодично забезпечує громадян продуктовими наборами та одягом.

Водночас окремі благодійні фонди організовують адресну гуманітарну допомогу для маломобільних людей, доставляючи необхідні речі безпосередньо додому. Значна частина цієї діяльності стала можливою завдяки міжнародній підтримці: гуманітарні вантажі з Європи регулярно надходять до міста, забезпечуючи безперервність допомоги.

Благодійні організації, зокрема «Добрий Самарянин» та «Жінки Поруч», також забезпечують населення їжею, речами першої необхідності та доставкою допомоги для тих, хто не може самостійно пересуватися. Більшість таких пунктів працює у будні дні, однак графіки можуть змінюватися залежно від логістичних умов, тому попередній запис або уточнення інформації залишаються актуальними.

Водночас міська влада також розширює програми соціальної підтримки. За участі Одеська міська рада реалізується комплексна ініціатива «Безбар’єрна Одеса», розрахована на кілька років.

У межах цієї програми громадяни з низькими доходами можуть оформити доплати до пенсій, отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також скористатися безкоштовним харчуванням у територіальних центрах соціального обслуговування. Оперативне реагування на звернення громадян забезпечується через гарячу лінію 1545, де фіксуються запити на допомогу з продуктами чи ліками.

Окремим інструментом доступу до допомоги стала платформа єДопомога, яка дозволяє подати заявку онлайн. Сервіс передбачає пріоритет для людей похилого віку, зокрема у забезпеченні продуктовими наборами та засобами гігієни.

