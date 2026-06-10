Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области сопровождается внедрением механизма компенсаций для населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области фиксируется в Вознесенске, где с 1 июня 2026 обновляется стоимость водоснабжения и водоотвода после решения исполкома горсовета, передает издание Politeka.

Документ №373 был утвержден 29 мая 2026 года. Основанием стали обновленные финансовые расчеты профильного коммунального предприятия, обеспечивающего работу водной инфраструктуры общества.

Новые ставки предусматривают разные уровни оплаты в зависимости от категории потребителей. Централизованные поставки воды установлены на уровне 51,30 грн за кубометр с НДС. Для бизнеса определено 47,59 грн., тогда как для населения действует сниженный показатель — 44,50 грн.

Отдельно утвержден тариф на водоотвод: базовая стоимость составляет 19,19 грн за кубометр, а для бытовых потребителей – 17,69 грн. В горсовете объясняют, что пересмотр связан с ростом затрат на электроэнергию, топливо и материальное обеспечение сетей.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области сопровождается введением механизма компенсаций для населения, чтобы частично смягчить разницу между экономически обоснованными и фактическими начислениями.

Дополнительно предусмотрено, что разница в стоимости может покрывать бюджет общества. Это позволяет удерживать стабильность платежей для отдельных категорий потребителей.

Обновленные расчеты уже обнародованы и доступны для ознакомления с официальными ресурсами городского совета. В перспективе местные власти не исключают дальнейших корректировок в зависимости от экономической ситуации и расходов предприятия.

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