Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в 2026 году остается одним из ключевых инструментов государственной поддержки украинцев, поэтому рассказываем детали.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжает регулироваться новыми решениями правительства, сообщает Politeka.

Министерство социальной политики продлило возможность подачи заявлений на выплату денежного пособия на проживание для ВПЛ в Полтавской области до 1 июня 2026 года.

Это означает, что граждане, еще не успевшие оформить выплаты или требующие их пересмотра, имеют дополнительное время для обращения.

Отдельно определено, что начисление денежной помощи для детей ВПЛ в Полтавской области будет осуществляться с 1 февраля 2026 независимо от доходов родителей, при условии подачи заявления в установленный срок.

Размер такой выплаты составляет 3000 гривен в месяц. Важные изменения также относятся к нетрудоспособным лицам среди внутренне перемещенных граждан.

В связи с повышением прожиточного минимума люди, которым ранее были прекращены выплаты из-за превышения предельного дохода, получили право подать документы на повторное рассмотрение.

В случае подачи заявления до 1 июня 2026 года начисление может быть возобновлено с 1 января 2026 года. Если же документы представляются не позднее установленного срока, выплаты будут начисляться только с месяца обращения.

Для этой категории внутриперемещенных лиц размер ежемесячного пособия составляет 3000 гривен на одного человека.

В рамках обновленных правил также предусмотрено продление продолжительности государственной поддержки. Максимальное количество шестимесячных периодов выплат увеличено с четырех до пяти.

Также правительство продолжает информационную кампанию по доступу переселенцев к социальным услугам в новых общинах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что обещает этот проект.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: сколько теперь придется отдавать жильцам.