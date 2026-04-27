Умови, за якими надається грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області змінилися, і це вплине на порядок отримання коштів для багатьох родин.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області тепер призначається за оновленими правилами після рішення Кабінету Міністрів України, який вніс зміни до чинного порядку надання виплат, повідомляє Politeka.

Відповідну постанову від 18 березня 2026 року №390 “Про внесення змін до Порядку надання підтримки на проживання внутрішньо переміщеним особам” оприлюднили на урядовому порталі.

Вона доповнює попередній документ №332. Серед головних нововведень - збільшення тривалості отримання грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області.

Якщо раніше підтримку могли надавати протягом чотирьох періодів по шість місяців, то тепер їх кількість зросла до п’яти.

Це означає, що люди, які відповідають встановленим критеріям, зможуть довше отримувати кошти. Окрім цього, уряд відновив право сімей із дітьми на такі виплати, що раніше було обмежено.

Важливою зміною стало те, що грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській обласі на дітей тепер призначають незалежно від доходів батьків.

Водночас, родина повинна відповідати вимогам щодо майнового стану, фактичного проживання та навчання дітей. Якщо заяву подати до 1 травня 2026 року, виплати нарахують заднім числом, починаючи з 1 лютого.

Якщо ж звернення відбудеться пізніше, кошти почнуть надходити з місяця подання документів. Оновлені правила також торкнулися пенсіонерів і родин, де є непрацездатні члени.

Ті, кому раніше відмовляли у виплатах через перевищення доходу, тепер можуть повторно подати заяву. Це стало можливим після зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Останні новини України:

