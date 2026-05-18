Подорожание продуктов в Полтавской области продолжает оказывать влияние на стоимость базовых товаров.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В мае выросли цены на молочную продукцию, хлеб и говядину, что уже отражается на ежедневных расходах населения.

Заметное повышение было зафиксировано в категории молочных изделий. Маргарин «Олком Сливочный» 72,5% в настоящее время стоит в среднем 44,20 грн за упаковку 200 граммов. В апреле показатель держался на уровне 39,83 грн, прирост превысил 3 гривны.

В торговых сетях ценники разнятся. В Auchan продукт продают по 42,90 грн., тогда как у Novus — по 45,49 грн. По данным мониторинга, наибольшее колебание произошло в начале мая.

Дорожает и хлебобулочная продукция. Нарезной пшеничный "Царь Хлеб" в среднем стоит более 52 грн за 600 граммов. Еще месяц назад сумма была ниже примерно на 2,5 грн.

Аналитики обращают внимание и на изменение стоимости мясной категории. Говяжий гуляш сейчас оценивается в среднем в 430,96 грн за килограмм. Самое дорогое предложение зафиксировали в Megamarket – 490 грн, тогда как у Metro товар доступен по 323,89 грн.

Специалисты рынка объясняют динамику увеличением затрат на транспортировку, электроэнергию и сырье. Отдельное влияние оказывает сезонная нагрузка на поставщиков и торговые сети.

Подорожание продуктов в Полтавской области больше всего чувствуют семьи, регулярно покупающие товары первой необходимости, ведь даже постепенная корректировка стоимости формирует дополнительную нагрузку на бюджет.

Экономисты предполагают, что в ближайшее время ценовая тенденция может сохраняться, особенно в сегментах мясной и молочной продукции.

