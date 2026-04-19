Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают через онлайн-платформу «Допомагай», которая объединяет частные объявления о временном убежище для людей, нуждающихся в безопасном месте жительства, передает Politeka.

Сервис работает как посредник между теми, кто готов предоставить комнату или квартиру, и внутренне перемещенными лицами, ищущими жилье без оплаты. Предложения охватывают разные города региона и отличаются условиями проживания.

В Днепре доступен вариант поселения в отдельной комнате трехкомнатной квартиры по проспекту Богдана Хмельницкого. Жилье уже пожилого возраста, поэтому предложение ориентировано на женщину пенсионного возраста. Формат предполагает проживание одного человека в спокойных бытовых условиях.

В Каменском предлагается несколько вариантов размещения. Среди них — комнаты для женщин с детьми без дополнительной оплаты коммунальных услуг, а также отдельные помещения с базовыми условиями, где отмечается временный характер проживания для нуждающихся в срочном убежище.

В Кривом Роге доступно предложение двухкомнатной квартиры после ремонта на улице Независимости Украины. Апартаменты оборудованы бытовой техникой и рассчитаны на женщин с детьми или небольшие семьи из двух человек.

Все эти варианты формируют единую систему локальных объявлений, где жители региона предлагают временную крышу над головой на разных условиях. Самое бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области через подобные сервисы позволяет быстрее найти безопасное местожительство в пределах области.

