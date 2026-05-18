Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области продолжают предлагать местные жители людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.
Предложения собраны на платформе « Допомагай » и регулярно обновляются в соответствии с новыми заявлениями от собственников жилья.
В настоящее время доступны несколько вариантов в разных общинах региона. В Полтаве владельцы частного дома предлагают отдельную комнату для женщины или супружеской пары. Территория обустроена частично, есть огород и зеленая зона. В доме также проживает пожилая женщина, которая не нуждается в постоянном уходе, но имеет возрастные особенности.
Еще одно предложение размещено в селе Козловщина Котелевщины. Там ищут женщину для совместного проживания. Жилье оснащено водоснабжением, газовым отоплением, интернетом и резервным питанием. От жителей ждут взаимопомощи в бытовых вопросах. В населенном пункте есть базовая инфраструктура и транспортное сообщение с областным центром.
В Кременчуге доступна комната в частном доме, в частности, для переселенки с ребенком. Проживание без арендной платы, однако, предусматривает участие в ежедневных бытовых делах и поддержание порядка. В квартире есть необходимые условия для повседневной жизни.
Специалисты подчеркивают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в основном формируется благодаря инициативе местных жителей, что помогает переселенцам быстрее адаптироваться после переезда.
Перед заселением советуют внимательно уточнять условия проживания, обязанности сторон и возможные расходы во избежание недоразумений в будущем.
Количество таких предложений может изменяться, поэтому актуальность информации следует проверять непосредственно перед обращением.
