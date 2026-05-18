Новый график движения транспорта в Черновцах был введен из-за вынужденного уменьшения количества подвижного состава на линии, сообщает Politeka.

Пассажиры теперь вынуждены тратить гораздо больше времени на ожидание нужных рейсов. В Черновцах действует новый график движения транспорта.

Ситуация с дефицитом кадров в городе остается крайне острой, что оказывает непосредственное влияние на удобство передвижения. По данным местного перевозчика, ситуация с персоналом в настоящее время действительно критическая.

Привлечь новых работников на коммунальное предприятие не удается даже посредством предложений с высокими заработными платами.

Официальные оклады для водителей на предприятии составляют от 60 до 70 тысяч гривен, однако кадровый голод в городе все равно продолжается.

Представители перевозчика подробно объясняют факторы, которые привели к возникновению столь сложной ситуации в областном центре.

Недостаток рабочих рук связан прежде всего с активными мобилизационными процессами. Кроме того, на рынке труда наблюдается отсутствие достаточного количества обученных кандидатов с соответствующей категорией прав.

Также негативно влияет на ситуацию и общий отток кадров, из-за которого городское предприятие теряет опытных работников.

За неимением персонала возникли серьезные проблемы с выпуском необходимого количества подвижного состава на городские улицы.

Главные и наиболее ощутимые последствия этих кадровых проблем зафиксированы на автобусном маршруте №29, где произошло значительное сокращение машин.

Теперь на указанной линии курсируют только два больших автобуса вместо трех, работавших в городе раньше. Из-за столь серьезных ограничений интервал между рейсами существенно увеличился и сейчас составляет от 50 до 70 минут.

Так что местным советуют учитывать новый график движения транспорта в Черновцах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Черниговской области: как переписали ценники в магазинах.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где ежемесячно можно иметь от 21 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Доплаты пенсионерам в Черниговской области: кто может претендовать на эту поддержку.