Дефицит продуктов в Черниговской области фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, который достиг 1,2 млн. тонн и превысил показатель в прошлом году на 13%, передает Politeka.

Несмотря на увеличение поставок, ситуация в аграрном секторе остается нестабильной. Специалисты отмечают, что темпы роста спроса упреждают возможности его покрытия. Дополнительное влияние оказывают весенние полевые работы, расширение посевных площадей, логистические задержки и колебания мировых цен.

Производственные мощности внутри страны не полностью перекрывают потребности, поэтому зависимость от внешних поставок сохраняется. Участники рынка вынуждены пересматривать расходы и корректировать закупочные подходы.

Отдельно аналитики обращают внимание на плодоовощный сегмент. Именно здесь дефицит продуктов в Черниговской области проявляется наиболее заметно из-за сокращения запасов качественных яблок в хранилищах.

Причины увязывают с особенностями предыдущего сезона. Часть урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные свойства и уменьшило объемы пригодной продукции.

Также повлияло неравномерное применение технологий контроля созревания. Поэтому продукция скорее теряла качество в процессе хранения, что сузило предложение на рынке.

Эксперты прогнозируют дальнейшие колебания, отмечая, что стабилизация будет зависеть от нового урожая, логистики и бесперебойности снабжения.

Мониторинг рынка продолжается, а обновленные данные ожидаются по итогам последующих сезонных поставок.

