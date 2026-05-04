Работа для пенсионеров в Днепропетровской области сохраняет стабильный спрос на рынке труда, предлагая разные форматы занятости, передает Politeka.

По данным платформы Work.ua , работодатели все чаще открывают предложения для кандидатов постарше. Больше объявлений сосредоточено в сферах транспорта, производственных процессов и сервисного обслуживания, где ценятся опыт и дисциплина.

Среди доступных вариантов – водитель в сервисе Uklon. Компания обеспечивает транспорт для выполнения заказов, а доход формируется в зависимости от количества поездок. Среди требований – удостоверение категории B, минимальный стаж управления и базовые цифровые навыки для работы с приложением.

Еще одно предложение касается технического направления – инженер-конструктор в предприятии «ЭДС-ТРАНСФОРМЕР» в Днепре. Производство специализируется на изготовлении силового оборудования и охватывает полный цикл работ – от проектирования до сборки.

Компания предлагает официальное трудоустройство, фиксированный график и служебную перевозку. Уровень оплаты составляет около 30 тысяч гривен ежемесячно.

Также доступны варианты доставки. К примеру, позиция водителя-экспедитора в сервисных службах предусматривает стабильные выплаты и регулярный график работы.

Аналитики рынка труда отмечают, что привлечение людей пенсионного возраста позволяет поддерживать кадровый баланс и расширяет возможности занятости в регионе.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области постепенно охватывает все больше сфер, формируя более широкий выбор для кандидатов с разным опытом.

