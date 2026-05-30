Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным благодаря платформе «Допомагай», где регулярно публикуют новые предложения для граждан, покинувших опасные территории, сообщает Politeka.

Объявления поступают из разных общин региона. Для временного проживания предлагают отдельные комнаты, квартиры и частные дома с базовыми бытовыми условиями.

Сервис позволяет напрямую связываться с владельцами жилья. В описаниях обычно указывают информацию о коммуникациях, расположении, оснащении и особенностях проживания.

В селе Потоки Жмеринского района переселенцам готовы предоставить четырехкомнатный дом с печным отоплением. Вода поступает из колодца, на территории есть хозяйственные постройки, сад и летняя кухня. Хозяева просят поддерживать порядок и при возможности помогать в ежедневных делах.

Еще один вариант доступен в Виннице по улице Леси Украинки. Там подготовили комнаты женщин вместе с детьми. Апартаменты оборудованы необходимыми удобствами, а часть вновь прибывших уже длительное время проживает в таком формате.

Волонтерские инициативы проверяют часть предложений еще до публикации.

Волонтерские инициативы проверяют часть предложений еще до публикации. Такой подход помогает снизить риски и ускорить поиск актуальных вариантов.

Кроме убежища, новоприбывшие часто получают гуманитарную поддержку, консультации и помощь с адаптацией в новой общине.

Специалисты советуют регулярно следить за обновлениями на платформе, ведь новые объявления появляются почти каждый день, а доступные места быстро находят жильцов.

