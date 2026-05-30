Дефицит молочных продуктов в Полтавской области постепенно формируется на фоне роста расходов по животноводству и нестабильности рынка сырья по всей Украине, сообщает Politeka.

По данным Ассоциации производителей молока Украины, отрасль одновременно испытывает давление на военные факторы, подорожание горючего и увеличение стоимости кормов. Это оказывает непосредственное влияние на себестоимость содержания скота и снижает объемы надоев.

Дополнительно часть хозяйств сталкивается с уменьшением закупочных цен. В таких условиях производители вынуждены сокращать выпуск или изменять каналы реализации продукции.

Эксперты подчеркивают, что речь идет не об исчезновении товаров с полок, а о перераспределении внутренних объемов. Часть экспорта может сократиться, что отчасти стабилизирует внутренний рынок.

По оценкам заместителя генерального директора организации Елены Жупинас, резких ценовых скачков в ближайшее время не ожидается. В то же время, осенью возможно подорожание в пределах 15–25% в зависимости от категории товара.

На этом фоне дефицит молочных продуктов в Полтавской области рассматривается как проявление более широких изменений в национальном молочном секторе, связанных с дисбалансом производства и спроса.

Специалисты обращают внимание на структуру переработки сырья: значительная часть ориентирована на экспорт и быстро реагирует на колебания производства.

Производители отмечают, что ключевым фактором ситуации остается не полная нехватка продукции, а изменение ценовой политики и перераспределение рыночных потоков.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от стабильности производства и стоимости кормовой базы. Аналитики ожидают постепенную адаптацию рынка к новым условиям в среднесрочной перспективе.

Источник: fakty

