В 2026 году Красный Крест предоставляет в Запорожской области четыре вида денежной помощи для части наиболее нуждающихся в пенсионерах, пишет Politeka.net.



В частности, выплаты доступны людям из I-III группы инвалидности, семьям с детьми и проживающим у линии фронта - включая пенсионеров.

Предполагается, что в рамках программы гуманитарной поддержки будет предоставлена ​​единовременная денежная помощь в Запорожской области для пенсионеров и других граждан, которые продолжают проживать вблизи линии боевых действий. Она направлена ​​прежде всего на наиболее социально и экономически уязвимые категории населения, которые находятся в постоянной опасности из-за обстрелов и угроз эскалации.

Выплата производится единовременно и рассчитывается на период до шести месяцев.

Отдельно предусмотрена возможность получения финансовой поддержки для эвакуированных граждан. Речь идет о лицах, вынужденных покинуть опасные территории в течение последних 45 дней. Она направлена ​​на покрытие первоочередных расходов в период переезда и адаптации на новом месте жительства. При соответствии критериям программы выплата предоставляется единовременно и рассчитана на три месяца поддержки.

Также финансовая помощь доступна гражданам, пострадавшим в результате обстрелов. К этой категории относятся люди, чье жилье было разрушено или повреждено, а также семьи, в которых погибли или ранены в результате боевых действий. Выплата в этом случае также производится единовременно и рассчитана на трехмесячный период.

Кроме того, поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, которые из-за ситуации безопасности не могут вернуться домой и не получают государственной помощи из-за административных или бюрократических ограничений. Речь идет о людях, длительно пребывающих вне места постоянного проживания и нуждающихся в финансовой поддержке для покрытия базовых расходов.

Согласно условиям программы поддержки, реализуемой Красным Крестом, предусмотрены следующие суммы:

для пенсионеров и лиц, проживающих вблизи линии фронта – 12 300 грн;

для эвакуированных граждан (за последние 45 дней) — 12 300 грн;

для пострадавших от обстрелов – 12 300 грн;

для переселенцев, не получающих государственную помощь, предусмотрены ежемесячные выплаты на период 3–9 месяцев: 2 000 грн — для взрослых; 3 000 грн - для детей и лиц с инвалидностью.

Источник: Украинский Красный Крест

