Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області зберігає стабільний попит на ринку праці, пропонуючи різні формати зайнятості, передає Politeka.

За даними платформи Work.ua, роботодавці дедалі частіше відкривають пропозиції для кандидатів старшого віку. Найбільше оголошень зосереджено у сферах транспорту, виробничих процесів і сервісного обслуговування, де цінуються досвід та дисципліна.

Серед доступних варіантів — водій у сервісі Uklon. Компанія забезпечує транспорт для виконання замовлень, а дохід формується залежно від кількості поїздок. Серед вимог — посвідчення категорії B, мінімальний стаж керування та базові цифрові навички для роботи з додатком.

Ще одна пропозиція стосується технічного напрямку — інженер-конструктор у підприємстві «ЕДС-ТРАНСФОРМЕР» у Дніпрі. Виробництво спеціалізується на виготовленні силового обладнання та охоплює повний цикл робіт — від проєктування до складання.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, фіксований графік та службове перевезення. Рівень оплати становить близько 30 тисяч гривень щомісяця.

Також доступні варіанти у сфері доставки. Наприклад, позиція водія-експедитора в сервісних службах передбачає стабільні виплати та регулярний графік роботи.

Аналітики ринку праці відзначають, що залучення людей пенсійного віку дозволяє підтримувати кадровий баланс і розширює можливості зайнятості в регіоні.

