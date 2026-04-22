Именно такие предложения формируют нынешний рынок, где работа для пенсионеров в Харькове становится доступнее благодаря гибким условиям и ориентации на практический опыт кандидатов.

Работа для пенсионеров в Харькове включает сферу сервисного обслуживания, производственные направления и технические специальности, сообщает Politeka.

По данным платформы Work.ua, местные работодатели все активнее привлекают людей постарше. Предлагаются гибкие графики, официальное трудоустройство и стабильная оплата. Спрос на опытных кадров в городе остается устоявшимся, особенно в направлениях поддержки клиентов и работы с оборудованием.

Среди актуальных вакансий – оператор контактного центра в Adelina Call Center & BPO. Предприятие обеспечивает обслуживание клиентов разных компаний. Работникам предлагают зарплату от 20 000 до 22 000 гривен, обучение за счет работодателя и сменный график с частичной занятостью. Основные задачи включают консультации, обработку обращений и внесение информации в систему.

Дополнительно компания предусматривает бонусную систему и возможность индивидуального расписания, что позволяет адаптировать нагрузку под нужды сотрудников.

Еще одно направление – производство. Предприятие «Сахарок, ООО» ищет слесаря-ремонтника для обслуживания технологического оборудования. Оплата составляет 26000-27000 гривен. Работа связана с техническим контролем и устранением неисправностей производственных линий.

Также Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО предлагает должность механика или слесаря ​​с доходом 20 000–25 000 гривен. Специалисты отвечают за поддержание исправности оборудования и контроль его бесперебойной работы.

