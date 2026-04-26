В Одесской области денежная помощь направлена ​​на разные группы граждан, в том числе и пенсионеров, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Одесской области реализуется ряд программ денежной помощи для пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения при условиях, пишет Politeka.net.

О выплатах объявили в организации "Красный Крест Украины".

Финансовая помощь направлена ​​на разные группы граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий.

Помощь для эвакуированных лиц

Отдельное направление программы охватывает людей, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов, угрозы жизни или последствий боевых действий. Условием участия является регистрация в транзитном центре 45 дней после эвакуации.

Целью этого вида поддержки является обеспечение базовых потребностей в период после перемещения, а также содействие более быстрой адаптации в новых условиях проживания. Размер единовременной денежной помощи в Одесской области составляет 12 300 гривен на человека. Выплата предусмотрена разовая и рассчитана ориентировочно на первые три месяца после эвакуации.

Поддержка для пострадавших от обстрелов

Финансовая поддержка также предусмотрена для граждан, чье жилье было разрушено или получило существенные повреждения в результате боевых действий и больше не пригодно для проживания. Кроме того, выплаты могут получить семьи, в составе которых ранены или погибли в результате войны.

Это направление направлено на оперативное покрытие первоочередных расходов после чрезвычайных ситуаций и поддержание минимального уровня финансовой устойчивости пострадавших домохозяйств. Сумма пособия составляет 12 300 гривен на одного человека и выплачивается единовременно, с ориентировочным расчетом на трехмесячный период потребностей.

Поддержка для ВПЛ и пенсионеров, длительно не получающих государственные выплаты

Еще один компонент программы охватывает внутренне перемещенные лица, в том числе пенсионеры и другие переселенцы, которые более шести месяцев проживают вне постоянного места жительства.

Речь идет о гражданах, которые находятся в относительно безопасных регионах, однако не имеют возможности получать государственную социальную поддержку из-за отсутствия документов, сложностей с оформлением или других административных ограничений.

Целью этого направления является обеспечение базовых жизненных потребностей, включая питание, оплату жилья и ежедневные расходы. Помощь может предоставляться от трех до девяти месяцев в зависимости от индивидуальной ситуации домохозяйства. Размер ежемесячных выплат определяется следующим образом:

2000 гривен для взрослых

3000 гривен для детей

3000 гривен для лиц с инвалидностью.

