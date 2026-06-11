Подорожание продуктов в Кировоградской области набирает обороты на фоне изменения цен на популярные продукты питания. Больше всего за последний месяц возросла стоимость буженины, сыра и отдельных позиций бакалеи, сообщает Politeka.

Согласно актуальным данным мониторинга, килограмм буженины «Ятрань» сейчас в среднем стоит 786,93 грн. Еще в начале мая показатель составил 731 грн, а общий рост за месяц превысил 55 грн.

В торговых сетях цены заметно разнятся. Самая низкая стоимость зафиксирована в Megamarket – 699 грн за килограмм, тогда как в Metro товар продают по 847,80 грн. У Novus ценник составляет 814 грн.

Незначительная корректировка коснулась и макаронных изделий. Средний показатель на макароны-перья достиг 34,70 грн за килограмм. Для сравнения месяц назад этот товар стоил около 33,20 грн.

В то же время, заметный рост демонстрирует молочный сегмент. Килограмм твердого сыра «Звени Гора» 45% сейчас оценивается в среднем в 602,15 грн. В мае аналогичный показатель был более чем на 21 грн ниже.

Эксперты отмечают, что на формирование новых ценников оказывают влияние производственные затраты, логистика и общие экономические тенденции. Поэтому отдельные категории продовольствия дорожают быстрее других.

В этом контексте подорожание продуктов в Кировоградской области отражает общую ситуацию на потребительском рынке, где покупатели все чаще сталкиваются с изменением стоимости базовых товаров.

Аналитики предполагают, что в ближайшее время ценовая динамика будет зависеть от сезонного предложения, затрат производителей и уровня потребительского спроса.

Источник: Минфин

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.