Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье реализуется через программу «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую внедряет благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.
Инициатива сосредоточена на восстановлении поврежденного жилищного фонда после боевых действий. Речь идет о точечных ремонтах, позволяющих вернуть жильям базовую пригодность для проживания.
В рамках проекта специалисты производят замену выбитых окон, установку дверных конструкций, восстановление кровель и частичный ремонт перекрытий. Отдельно обрабатываются системы электроснабжения и водопровода, пострадавшие при обстреле.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
Также программа ориентирована на людей, чьи дома не разрушены полностью, но нуждаются в восстановлении для безопасного использования. Приоритет предоставляется уязвимым категориям населения, в частности пожилым людям и внутренне перемещенным лицам.
Участие в инициативе могут принять жители Запорожья и общин области, если повреждения жилья зафиксированы после 24 февраля 2022 года. Обязательным условием есть подтвержденное право собственности на недвижимость.
Дополнительно установлено географическое ограничение — объекты должны располагаться дальше чем в 20 километрах от линии боевых столкновений. Это позволяет более безопасно организовывать работы на местах.
Отдельные заявители могут получить финансовый грант для самостоятельного ремонта, другие готовые возобновительные работы с привлечением подрядных организаций.
Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье в рамках этой программы прежде всего направлена на одиноких пожилых людей и семьи, которые потеряли поддержку и нуждаются в срочном восстановлении жилищных условий.
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