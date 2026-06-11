Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье в рамках этой программы в первую очередь направлена ​​на одиноких пожилых людей и семьи, потерявших поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье реализуется через программу «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую внедряет благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.

Инициатива сосредоточена на восстановлении поврежденного жилищного фонда после боевых действий. Речь идет о точечных ремонтах, позволяющих вернуть жильям базовую пригодность для проживания.

В рамках проекта специалисты производят замену выбитых окон, установку дверных конструкций, восстановление кровель и частичный ремонт перекрытий. Отдельно обрабатываются системы электроснабжения и водопровода, пострадавшие при обстреле.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Также программа ориентирована на людей, чьи дома не разрушены полностью, но нуждаются в восстановлении для безопасного использования. Приоритет предоставляется уязвимым категориям населения, в частности пожилым людям и внутренне перемещенным лицам.

Участие в инициативе могут принять жители Запорожья и общин области, если повреждения жилья зафиксированы после 24 февраля 2022 года. Обязательным условием есть подтвержденное право собственности на недвижимость.

Дополнительно установлено географическое ограничение — объекты должны располагаться дальше чем в 20 километрах от линии боевых столкновений. Это позволяет более безопасно организовывать работы на местах.

Отдельные заявители могут получить финансовый грант для самостоятельного ремонта, другие готовые возобновительные работы с привлечением подрядных организаций.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье в рамках этой программы прежде всего направлена ​​на одиноких пожилых людей и семьи, которые потеряли поддержку и нуждаются в срочном восстановлении жилищных условий.

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