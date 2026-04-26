В Одеській області грошова допомога спрямована на різні групи громадян, в тому числі й пенсіонерів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

В Одеській області реалізується низка програм грошової допомоги для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення за кількох умов, пише Politeka.net.

Про виплати оголосили у організації "Червоний Хрест України".

Фінансова допомога спрямована на різні групи громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії.

Допомога для евакуйованих осіб

Окремий напрям програми охоплює людей, які були змушені залишити свої домівки через обстріли, загрозу життю або наслідки бойових дій. Умовою участі є реєстрація у транзитному центрі протягом 45 днів після евакуації.

Метою цього виду підтримки є забезпечення базових потреб у період після переміщення, а також сприяння швидшій адаптації в нових умовах проживання. Розмір одноразової грошової допомоги в Одеській області становить 12 300 гривень на одну особу. Виплата передбачена як разова і розрахована орієнтовно на перші три місяці після евакуації.

Підтримка для постраждалих від обстрілів

Фінансова допомога також передбачена для громадян, чиє житло було зруйноване або зазнало суттєвих пошкоджень унаслідок бойових дій і більше не придатне для проживання. Окрім того, виплати можуть отримати родини, у складі яких є поранені або загиблі внаслідок війни.

Цей напрям спрямований на оперативне покриття першочергових витрат після надзвичайних ситуацій та підтримання мінімального рівня фінансової стабільності постраждалих домогосподарств. Сума допомоги становить 12 300 гривень на одну особу та виплачується одноразово, з орієнтовним розрахунком на тримісячний період потреб.

Підтримка для ВПО та пенсіонерів, які тривалий час не отримують державні виплати

Ще один компонент програми охоплює внутрішньо переміщених осіб, зокрема пенсіонерів та інших переселенців, які понад шість місяців проживають поза постійним місцем проживання.

Йдеться про громадян, які перебувають у відносно безпечних регіонах, однак не мають можливості отримувати державну соціальну допомогу через відсутність документів, складнощі з оформленням або інші адміністративні обмеження.

Метою цього напряму є забезпечення базових життєвих потреб, включно з харчуванням, оплатою житла та щоденними витратами. Допомога може надаватися строком від трьох до дев’яти місяців залежно від індивідуальної ситуації домогосподарства. Розмір щомісячних виплат визначається так:

2000 гривень для дорослих осіб

3000 гривень для дітей

3000 гривень для осіб з інвалідністю.

