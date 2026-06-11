Дефицит продуктов в Одесской области рассматривается как результат сокращения переходных запасов.

Дефицит продуктов в Одесской области фиксируется на фоне нового роста стоимости прошлогодней моркови в Украине, где через неделю зафиксировано повышение примерно на 34%, передает Politeka.

По данным мониторинга рынка, сейчас агропроизводители реализуют остатки урожая по 13–20 грн. за килограмм. Такой уровень отражает постепенное сокращение запасов и изменение соотношения между предложением и стабильным спросом.

Аналитики отмечают рост закупочной активности со стороны оптовых компаний и торговых сетей. Предприятия пытаются сформировать дополнительные резервы, что ускоряет уменьшение доступных объемов в хозяйствах.

Фермерские хозяйства сообщают о почти полном исчерпании прошлогодней моркови на складах. Это снижает конкуренцию среди поставщиков и создает условия для дальнейших ценовых изменений в направлении повышения.

В этом контексте Дефицит продуктов в Одесской области рассматривается как результат сокращения переходных запасов и постепенного завершения сезона реализации старой продукции.

Несмотря на текущую динамику, средняя стоимость корнеплода остается примерно на 56% ниже, чем в этот же период в прошлом году. Это объясняется стартовой перенасыщением рынка и большими остатками урожая в начале сезона.

Эксперты прогнозируют сохранение тенденции без резких колебаний из-за постепенного истощения запасов и стабилизации спроса.

Последующая ценовая ситуация будет зависеть от баланса между спросом и объемами продукции, которые остаются на складах.

Участники рынка ожидают, что в ближайшие недели ситуация будет изменяться в зависимости от логистики и новых поставок.

Источник: east-fruit

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