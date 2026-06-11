Подорожание продуктов в Николаевской области продолжает оказывать влияние на потребительский рынок, о чем свидетельствуют обновленные показатели стоимости популярных товаров в магазинах страны, сообщает Politeka.

Больше всего за последний месяц прибавили в цене охотничьи колбаски бренда «Алан». Средний показатель на 10 июня достиг 845,48 грн за килограмм. Для сравнения, в начале мая он составил 753,90 грн. Таким образом, рост превысил 91 грн.

В зависимости от торговой сети, ценники существенно отличаются. В Novus товар продают по 929 грн. за килограмм, в Megamarket — по 866,50 грн., тогда как у Metro его можно приобрести за 740,94 грн.

Менее заметная динамика наблюдается в сегменте бакалеи. Макароны-перья сейчас стоят в среднем 34,70 грн за килограмм. За последние 30 дней показатель вырос на 1,50 грн.

Незначительная корректировка произошла и на рынке молочной продукции. Маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5% продается в среднем по 44,70 грн. за упаковку. В мае аналогичный товар стоил примерно на 2,5 грн дешевле.

Эксперты отмечают, что на формирование новых цен влияют затраты на производство, транспортировку и закупку сырья. Именно эти факторы определяют темпы изменений в разных категориях продовольствия.

В этом контексте подорожание продуктов в Николаевской области отражает общую ситуацию на рынке, где отдельные позиции демонстрируют стабильный рост стоимости даже при относительно неизменном спросе.

Аналитики считают, что дальнейшая динамика будет зависеть от сезонных факторов, логистических издержек и ценовой политики производителей.

Источник: Минфин

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