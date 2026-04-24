Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в рамках городских программ поддержки для украинцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Департаменте соцполитики, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются переселенцам, проживающим в местах временного компактного проживания.

Речь идет о так называемых шелтерах. Получить продовольственные наборы могут не все, а определенные категории граждан.

Среди них пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц. Отдельно учитываются дети от 3 до 18 лет.

Также помощь могут оказать находящимся в сложных жизненных обстоятельствах и пользующимся услугами Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут получить и те переселенцы, которые только что прибыли в город, обратились в органы социальной защиты и проживают в МКП.

Такая возможность есть даже если они не относятся к определенным категориям. В таком случае помощь оказывается единовременно.

Обязательным условием для всех получателей является регистрация в облцентре как внутри перемещенного лица после 24.02.2022 по адресу места временного проживания.

В состав набора входят базовые товары длительного хранения. В частности это мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

