Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Департаменті соцполітики, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються переселенцям, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання.

Йдеться про так звані шелтери. Отримати продовольчі набори можуть не всі, а лише визначені категорії громадян.

Серед них люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб. Окремо враховуються діти віком від 3 до 18 років.

Також допомогу можуть надати тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах та користується послугами Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть отримати і ті переселенці, які щойно прибули до міста, звернулися до органів соціального захисту та проживають у МКП.

Така можливість є навіть якщо вони не належать до визначених категорій. У такому випадку допомога надається одноразово.

Обов’язковою умовою для всіх отримувачів є реєстрація в облцентрі як внутрішньо переміщеної особи після 24.02.2022 за адресою місця тимчасового проживання.

До складу набору входять базові товари тривалого зберігання. Зокрема, це м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Останні новини України:

