Облэнерго объявило о плановых работах в электросетях Харьковской области на 22 апреля 2026 года и соответствующих графиках отключения света.

Речь идет только о локальных обесточениях в регионе, которые коснутся отдельных общин и конкретных адресов. Эти ограничения связаны с проведением плановых работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от возможных аварийных ситуаций.

В частности, по данным облэнерго, графики отключения света 22 апреля будут применяться в пределах Зачепиловской поселковой территориальной общины в Харьковской области, пишет Politeka. Там обесточения будут проходить с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Абазовка (некоторые дома по улицам Центральная, Набережная, Новоселовская, Песчанка);

Забарино (ул. Южная, Речная, Садовая, Центральная, Кооперативная, Ленина, Специалистов);

Николаевка (Защитников Украины, Садовая, Степная, Харьковская, Набережная, Хуторская);

Александровка (Защитников Украины, Центральная, Садовая, Степная, Зеленая, Ленина, Речная).

Кроме того, графики отключения света 22 апреля 2026 года коснутся Люботинского городского территориального общества. Там в понедельник примерно с 9 до 17 часов без электроэнергии частично останутся жители поселка Караван по улице Подлесная.

