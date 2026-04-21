Энергетики предупредили о новых графиках отключения света для Харьковской области на среду, 22 апреля 2026 года, сообщает Politeka.
Речь идет только о локальных обесточениях в регионе, которые коснутся отдельных общин и конкретных адресов. Эти ограничения связаны с проведением плановых работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от возможных аварийных ситуаций.
В частности, по данным облэнерго, графики отключения света 22 апреля будут применяться в пределах Зачепиловской поселковой территориальной общины в Харьковской области, пишет Politeka. Там обесточения будут проходить с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:
- Абазовка (некоторые дома по улицам Центральная, Набережная, Новоселовская, Песчанка);
- Забарино (ул. Южная, Речная, Садовая, Центральная, Кооперативная, Ленина, Специалистов);
- Николаевка (Защитников Украины, Садовая, Степная, Харьковская, Набережная, Хуторская);
- Александровка (Защитников Украины, Центральная, Садовая, Степная, Зеленая, Ленина, Речная).
Кроме того, графики отключения света 22 апреля 2026 года коснутся Люботинского городского территориального общества. Там в понедельник примерно с 9 до 17 часов без электроэнергии частично останутся жители поселка Караван по улице Подлесная.
