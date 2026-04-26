Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках проекта, работающего в Обществе Красного Креста Украины, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации. Социальные помощники Общество Красного Креста Украины поддерживают одиноких стариков, помогая им преодолевать трудности повседневной жизни.

В рамках проекта «Догляд вдома» гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется тем, кто оказался в самых сложных жизненных обстоятельствах. Это одинокие и условно одинокие люди постарше, чьи родные были вынуждены уехать или проходят службу в рядах Вооруженных сил, жители временных приютов для внутренне перемещенных лиц, а также люди с инвалидностью и их семьи.

Подопечные проекта делятся на несколько категорий в зависимости от уровня мобильности и потребностей.

К первой относятся немобильные люди, которые из-за состояния здоровья полностью зависят от посторонней помощи.

Вторая категория — лица с ограниченной способностью к передвижению, которые могут двигаться только на короткие расстояния или нуждаются в вспомогательных средствах.

Третья категория охватывает мобильных людей, частично способных обслуживать себя, но из-за удаленности инфраструктуры или физических ограничений не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

В зависимости от личных событий социальные ассистенты предоставляют широкий диапазон услуг. Это, прежде всего, эмоциональная поддержка и общение, которые часто становятся не менее важными, чем материальная поддержка. В то же время, они помогают с уборкой жилья, приготовлением пищи, заменой постельного белья, соблюдением личной гигиены.

Отдельное направление гуманитарной помощи – обеспечение базовых потребностей в Одессе: закупка и доставка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, а также предоставление гуманитарной помощи в виде продуктовых и гигиенических наборов. При необходимости подопечных сопровождают врачей, помогают с оплатой коммунальных услуг, организуют прогулки или способствуют восстановлению связи с родными.

Кроме того, социальные помощники могут оказывать первую домедицинскую или психологическую поддержку, способствовать получению средств реабилитации — костылей, тростников или других необходимых устройств, а также помогать с доставкой топлива или воды в местах, где это критическая потребность.

Чтобы стать участником проекта, необходимо обратиться в ближайший центр Красного Креста по месту жительства или позвонить в информационный центр организации. После этого представитель выезжает по адресу заявителя для проведения первичной оценки условий и определения уровня потребностей.

