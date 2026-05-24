Графики отключения света в Запорожье на неделю с 25 по 31 мая вводятся из-за плановых работ в электросетях.

В Запорожье на неделю с 25 по 31 мая вводятся дополнительные графики отключения света, которые охватят десятки адресов в разных районах города, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 25 по 31 мая вводятся из-за плановых работ. Специалисты отмечают, что технические мероприятия проводятся по поддержанию стабильной работы энергосистемы, обновлению отдельных участков сети и повышению надежности электроснабжения в городе. В частности, в течение недели энергетики будут выполнять проверку оборудования, замену изношенных элементов инфраструктуры и комплекс работ.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго». 25.05.2026 года с 08:00 до 17:00 через плановый ремонт электрооборудования, поэтому свет исчезнет на улице:

Автоклубна (Выборзька): 12, 1, 10А, 18, 9

Макаренка: 1, 13, 4

Нарвська: 3

Самоцвитна: 13, 13А, 15

Сполукы (Можайська): 63

шосе Пивничне: 27

26.05.2026 года с 10:00 до 17:00 часов будут продолжаться обесточивание. Электричество исчезнет на многие часы из-за ремонтных работ по адресам:

Зарична: 1, 1/3, 1/4, 5, 7, 7а, 2–34, 13–17, 11а, 1а, 3, 9, 11

Зоряна (Муравйова): 13–15, 19

Инженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63, 67–95, 160–164, 166, 170–186, 97

Каховська: 102, 72б-74–100, 167–183, 187–195, 133, 147, 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149, 32, 44, 40, 58

Лисозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89, 2

Медычна: 72–74, 78-80

Мыколы Яковченка (Станиславського): 27–45, 26–36, 38–50, 47–63

Мрии (Мурманська): 122а, 124а, 71-83, 76-120, 87-103, 85, 148, 50–74, 49–67, 69, 76/2, 86а, 76а

Петера Дика (Огарьова): 12, 2–10, 14–16, 3–47, 1, 23/1, 3а

Петра Сагайдачного (Бородынська): 43–61а, б, в, 50–64, 62а, 35кв4, 84а, 82

Петра Яцыка (Череповецька): 16–24, 28–46, 11–15, 21–31, 29, 42, 1–9, 2–14, 27б, 27в, 27г, 29а, 31а, 31в, 33, 35, 48-96, 24а, 24б, 27а

Професора Толока (Маршала Чуйкова): 14В

Сылова: 20а, 20б, 20в, 20г, 43–55, 20е, 22, 24/2, 57-59, 24/1, 24б, 28-30, 61-71, 71а

Червонои руты (Бестужева): 1–17, 19а, 2а–12, 22Б, 16–36, 40, 2

27.05.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключений, которые продлятся на улицах:

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Менделеева: 31, 50

Незламна (Хакаська): 1, 1d, 5, 7

Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18

Рустави: 18

Семеренка: 31–57, 32–58, 59–63, 60–76

Сковороды: 1–11, 2–36, 40, 38

Солидарности: 70-96

Соняшныкова (Мыколы Руднева): 24, 28, 33, 30–32, 34–42, 35–41

Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Трегубенка: 10, 12, 8

Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

28.05.2026 года с 09:00 до 16:00 будут проводить плановый ремонт электрооборудования. Света не будет много часов подряд на улицах:

Академика Александрова: 1

Байды (Чапаева): 1–5, 9–15, 9а, 19–47, 2–48

Буковынська (Дегтярьова): 10п.1-3, 12, 12 п.1–3, 5а, 6, 7–19, 8 п.1–2

Ольгы Кобылянськои (Ногина): 12–48, 27–67, 27, 3, 5 п. 1–2

Очеретова (Давыдова): 10, 4-42,11, 13,13а,19,25,37-39

Рустави: 5, 7, 7 п. 1–3, 7а, 7а п. 1–3, 9.

