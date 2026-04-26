Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надається в межах проєкту, який працює в Товаристві Червоного Хреста України, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації. Соціальні помічники Товариство Червоного Хреста України підтримують самотніх людей похилого віку, допомагаючи їм долати труднощі повсякденного життя.

У межах проєкту «Догляд вдома» гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надається тим, хто опинився у найскладніших життєвих обставинах. Це самотні та умовно самотні люди старшого віку, чиї рідні були змушені виїхати або проходять службу в лавах Збройних сил, мешканці тимчасових прихистків для внутрішньо переміщених осіб, а також люди з інвалідністю та їхні родини.

Підопічні проєкту поділяються на кілька категорій залежно від рівня мобільності та потреб.

До першої належать немобільні люди, які через стан здоров’я повністю залежать від сторонньої допомоги.

Друга категорія — це особи з обмеженою здатністю до пересування, які можуть рухатися лише на короткі відстані або потребують допоміжних засобів.

Третя категорія охоплює мобільних людей, які частково здатні обслуговувати себе, але через віддаленість інфраструктури чи фізичні обмеження не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Залежно від індивідуальних обставин соціальні помічники надають широкий спектр послуг. Це передусім емоційна підтримка та спілкування, які часто стають не менш важливими за матеріальну допомогу. Водночас вони допомагають із прибиранням житла, приготуванням їжі, заміною постільної білизни, дотриманням особистої гігієни.

Окремий напрям гуманітраної допомоги — забезпечення базових потреб в Одесі: закупівля та доставка продуктів, ліків, товарів першої необхідності, а також надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових і гігієнічних наборів. За потреби підопічних супроводжують до лікарів, допомагають із оплатою комунальних послуг, організовують прогулянки або сприяють відновленню зв’язку з рідними.

Крім того, соціальні помічники можуть надавати першу домедичну або психологічну допомогу, сприяти отриманню засобів реабілітації — милиць, тростин чи інших необхідних пристроїв, а також допомагати з доставкою палива чи води в місцях, де це є критичною потребою.

Щоб стати учасником проєкту, необхідно звернутися до найближчого осередку Червоного Хреста за місцем проживання або зателефонувати до інформаційного центру організації. Після цього представник виїжджає за адресою заявника для проведення первинної оцінки умов проживання та визначення рівня потреб.

