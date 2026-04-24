Работа для пенсионеров в Черниговской области включает логистику, торговый сектор, сервисные услуги и техническое обслуживание, где компании постепенно расширяют круг кандидатов старшего возраста, сообщает Politeka.

Региональный рынок занятости показывает спрос на людей с практическим опытом или базовой подготовкой. Предприятия все чаще предлагают официальное оформление, обучающие программы и сменные графики, что позволяет подстраивать деятельность под индивидуальные возможности.

Среди актуальных вариантов – позиция от STV group в Чернигове. Речь идет о заведующем хозяйством, отвечающем за инженерные системы офисных и складских помещений. В обязанности входит контроль электроснабжения, отопления, вентиляции, водных коммуникаций, организация мелких ремонтных работ и взаимодействие с подрядными структурами. Оплата составляет 21000-25000 гривен с компенсацией транспортных расходов и амортизационных расходов.

Еще одно предложение – помощник оператора на автозаправочном комплексе WOG. Работник обслуживает клиентов, осуществляет заправку транспорта, консультирует горючее и сопутствующие товары, поддерживает порядок на территории станции. Доход около 12 000 гривен дополняется бонусными начислениями, чаевыми и гибкими расписаниями.

Отдельно открыта позиция инструктора игровой зоны в комплексе FLY KIDS. Функционал подразумевает контроль безопасности детей, организацию досуга, подготовку пространства для активностей и поддержания чистоты. Графики переменные, предусмотрены дополнительные выплаты, питание и учебный процесс для новых сотрудников.

В целом Работа для пенсионеров в Черниговской области постепенно становится более разноплановой, позволяя выбирать технические или сервисные направления в соответствии с опытом, физическим состоянием и профессиональными навыками кандидатов.

