В связи с плановыми и профилактическими работами вводятся графики отключения света в Чернигове на 16 апреля.

Графики отключения света в Чернигове на 16 апреля вводятся на отдельных улицах города из-за профилактических работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

В связи с плановыми и профилактическими работами вводятся графики отключения света в Чернигове на 16 апреля. С 09:00–19:00 не будет электричества. Ограничения будут продолжаться только по следующим адресам:

Васыля Сымоненка — 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 50а, 58а, 60а, 60б, 60В, 60Г, 66а

Коцюбынського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 3а, 4а, 6А, 4/7

Олександра Маиевського — 84а

Перемогы — 55, 57, 59

Хлибопекарська — 25, 27, 29

Также свет планируют выключать с 09:00–17:00 на таких улицах города:

Билогирська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Васыльченка — 1, 2, 3, 4, 10, 3а

Верени — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 12Б, 13а

Вовчка М. — 19, 19а

Глибова — 2а, 2б

Гонча — 77, 79, 81, 83, 77а, 77б

Гребинкы — 53, 55, 57, 59, 61, 63, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 89а, 89б, 89в

Грыгория Кочура — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1А, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1І, 3а, 8а, 8б, 9а, 14а

Гулака-Артемовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15а, 16а

Днипровська — 6а, 34а

Евгена Гуцала — 2

Заньковецькои — 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 39з, 39к, 39л, 45А

Кыивська — 13, 21, 26, 28, 32, 26а; 47, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 47А, 67а, 71а, 84а

Кыивськый — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 8а

Княжа — 26, 28, 30

Курганна — 41

Куренивка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 4а, 6а, 10а, 16а, 16б, 21а, 23а

Куренивськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а

Леонида Могучова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 30, 3а, 91

Льговська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 2а; 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23

Любомыра Боднарука — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 11А, 13а, 24А, 30А, 32а, 49а

Мыколы Михновського — 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68, 33Д, 37б, 39а, 47а, 47б, 48а, 49а, 52А, 54а, 64А, 64Б, 66а, 68а

Мыхайла Грушевського — 310а, 310, 310б, 312, 312А, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340

Мстыславська — 79

Перемогы — 63, 65, 67, 71, 73, 75, 63а

Пятныцька — 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69А, 71а

Ремзаводська — 84

Ремисныча — 27, 28, 31

Свитанкова — 1, 3, 5, 1А; 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Славутыцька — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а

Словянська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 2А; 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 38А

Соснова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3а, 5а, 6а, 76, 18а, 18б, 18в

Сосновый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 10А, 12А

С. Русовои — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 11А, 12а

Степана Носа — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 17а

Танкистив — 14

Теробороны — 40, 42, 44, 46, 46а

Хлибопекарська — 24

Хмельныцького Б. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1а, 1б, 1в, 1Г, 4д, 7а, 7Б

Черкаська — 3, 5, 6, 8, 10, 1а.

