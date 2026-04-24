Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює логістику, торгівельний сектор, сервісні послуги та технічне обслуговування, де компанії поступово розширюють коло кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.

Регіональний ринок зайнятості демонструє попит на людей із практичним досвідом або базовою підготовкою. Підприємства дедалі частіше пропонують офіційне оформлення, навчальні програми та змінні графіки, що дає змогу підлаштовувати діяльність під індивідуальні можливості.

Серед актуальних варіантів — позиція від STV group у Чернігові. Йдеться про завідувача господарством, який відповідає за інженерні системи офісних і складських приміщень. До обов’язків входить контроль електропостачання, опалення, вентиляції, водних комунікацій, організація дрібних ремонтних робіт і взаємодія з підрядними структурами. Оплата становить 21 000–25 000 гривень із компенсацією транспортних витрат та амортизаційних витрат.

Ще одна пропозиція — помічник оператора на автозаправному комплексі WOG. Працівник обслуговує клієнтів, здійснює заправку транспорту, надає консультації щодо пального та супутніх товарів, підтримує порядок на території станції. Дохід близько 12 000 гривень доповнюється бонусними нарахуваннями, чайовими та гнучким розкладом.

Окремо відкрито позицію інструктора ігрової зони в комплексі FLY KIDS. Функціонал передбачає контроль безпеки дітей, організацію дозвілля, підготовку простору для активностей і підтримання чистоти. Графіки змінні, передбачені додаткові виплати, харчування та навчальний процес для нових співробітників.

Загалом Робота для пенсіонерів у Чернігівській області поступово стає більш різноплановою, дозволяючи обирати технічні або сервісні напрями відповідно до досвіду, фізичного стану та професійних навичок кандидатів.

