Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется в апреле по ряду базовых категорий, в частности, мясной и молочной группам, что отражает общую динамику потребительского рынка, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

На 22 апреля средняя стоимость куриной голени составляет 114 грн за килограмм. В марте этот показатель был ниже – около 102 грн. Таким образом, прирост за месяц составил более 2 грн. В течение периода цены изменялись неравномерно: в начале апреля наблюдалось снижение до 97 грн, однако впоследствии произошел возврат к более высоким значениям.

В молочном сегменте также зафиксирован рост. Масло жирностью 72,5% в среднем стоит 119 грн. за упаковку 200 граммов. Для сравнения, в марте средний уровень составил около 113 грн. Таким образом, разница превысила 11 грн.

Текущие предложения в торговых сетях варьируются в зависимости от поставщика. Минимальные значения зафиксированы на уровне 107 грн., тогда как максимальные достигают 129 грн. Такой разрыв свидетельствует о разных подходах к формированию стоимости в ритейле.

Аналитика ежедневных изменений показывает, что после резкого скачка в начале апреля показатели стабилизировались. В последствии удерживается относительно одинаковый уровень без существенных колебаний.

Также следует отметить, что в целом подорожание продуктов в Черниговской области формируется под влиянием нескольких факторов, включая издержки производства, логистику и сезонные изменения спроса. Эксперты отмечают, что подобная тенденция может сохраняться и дальше, хотя резких скачков в краткосрочной перспективе не ожидается.

