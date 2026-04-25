Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується у квітні за низкою базових категорій, зокрема м’ясною та молочною групами, що відображає загальну динаміку споживчого ринку, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Станом на 22 квітня середня вартість курячої гомілки становить 114 грн за кілограм. У березні цей показник був нижчим — близько 102 грн. Таким чином, приріст за місяць склав понад 2 грн. Упродовж періоду ціни змінювалися нерівномірно: на початку квітня спостерігалося зниження до 97 грн, однак згодом відбулося повернення до вищих значень.

У молочному сегменті також зафіксовано зростання. Масло жирністю 72,5% у середньому коштує 119 грн за упаковку 200 грамів. Для порівняння, у березні середній рівень становив приблизно 113 грн. Таким чином, різниця перевищила 11 грн.

Поточні пропозиції в торговельних мережах варіюються залежно від постачальника. Мінімальні значення зафіксовані на рівні 107 грн, тоді як максимальні сягають 129 грн. Такий розрив свідчить про різні підходи до формування вартості у ритейлі.

Аналітика щоденних змін показує, що після різкого стрибка на початку квітня показники стабілізувалися. Надалі утримується відносно однаковий рівень без суттєвих коливань.

Також варто зауважити, що загалом подорожчання продуктів у Чернігівській області формується під впливом кількох чинників, серед яких витрати виробництва, логістика та сезонні зміни попиту. Експерти зазначають, що подібна тенденція може зберігатися й надалі, хоча різких стрибків у короткостроковій перспективі не очікується.

