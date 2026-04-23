Графики отключения света в Черниговской области на 24 апреля продлятся в разный временной промежуток, сообщает издание Politeka.net.
Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».
Вводятся плановые графики отключения света в Черниговской области на 24 апреля, связанные с проведением ремонтных работ на энергетическом оборудовании. Речь идет о технических мерах, направленных на поддержание стабильной работы электросетей и предупреждение возможных аварий.
С 08:20–20:20 часы будут продолжаться 12 часов в городе Ичня. Обесточенными будут дома, расположенные по следующим адресам:
- Европейська — №14
- Иржавськый Шлях — №1–8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Негоды — №1
- Слобода — №1, 4–9, 11, 13–15, 17, 19
- Солдатськои Славы — №28, 30, 32, 34, 36
- Франка — №1–5, 7–19, 2А, 21А, 22–30, 32–35, 37, 39–47, 46А, 49, 50, 52–54, 56, 58, 60, 62, 3А, 7А, 8А
- Швыдченка — №1, 3, 4, 6–24, 26–29, 2А, 31, 31А, 33, 37, 15А, 25А, 28А
С 09:05–17:05 часа будут продолжаться отключения в городе Мена. Ограничения будут действовать по следующим адресам:
- Гурынивська — 1–21, 23, 29–38, 40–44
- Дачна — 37а
- Зарична — 1, 3–6, 8–17
- Заричный — 2–23, 41, 14Б, 17а, 18а
- Ивана Котляревського — 1–60, 62, 64, 5а, 9а, 10б, 20а
- И. Франко — 1–3, 5–11, 14–23
- Лисова — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 29
- М. Вовчка — 1, 2, 5–8, 10, 12, 14, 15
- Остреченська — 1–22, 24–75, 25а, 25б, 45а, 45б
- Про Свободы — 1, 7, 11, 19, 21
- Свободы — 1–3, 5–9, 11, 13, 15–23
- Спортывна — 1, 3–14, 16–18, 20
- Тыха — 1–5, 7–14, 16, 18, 20, 22, 1а, 2а, 6а, 8а, 11а
- Троицька — 24, 26, 41, 43, 47, 49, 53
- Шевченка — 83
С 08:00-17:00 часов в городе Корюкивка будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим электричество исчезнет в домах, расположенных на улицах:
- 2-й Садовый — №1, 1а, 1в, 1д, 1и, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 5в, 5г, 5д, 5ж, 5з, 5и, 5Л, 7, 9, 43
- Бульварна — №49, 51
- Весняна — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17
- Володымыра Барвинка — №1–15, 18–22, 24, 26–28, 2а, 31, 33, 39, 41–43, 45, 53, 55, 62, 78, 81, 83
- Володымыра Ивасюка — №1–4, 6, 7, 9–11
- Гетьмана Самойловыча — №26–127, 28а, 32а, 34а, 36а, 39а, 39б, 39г, 39ж, 39з, 39к, 39л, 41б/1, 41б, 41в, 41г, 42а, 46а, 48а, 58а, 60а, 62а, 64а, 65а/2, 68а, 69а, 70а, 72а, 72б, 75а, 76а, 77а, 80а, 83а, 93а
- Зарична — №89, 89Б
- Каштанова — №8, 9
- Мыру — №5, 7, 11
- Мыхайла Грушевського — №1–119, 121, 123, 125, 127, 129, 131–133, 139–143, а також численні додаткові (а, б, /2)
- Молодижна — №1–23, 23/2, 25–29, 31, 33, 34, 37, 39, 3а, 41, 43
- Незалежности — №1–61, 1а, 1в, 1г, 34а, 36А
- Новоселивка — №2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 26, 32, 36, 42, 44, 52, 56
- Паркова — №1
- Патриотив — №1–10, 12–23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Польова — №1а, 2–80, 25а, 42а, 42б, 42в, 42г
- Проризна — №1–17, 19, 21, 23, 1а
- Садова — №2а, 2Б, 2В, 2д, 4–8, 16–24, 35–73, 77–89, 113–143, 12а, 43а, 49а, 49б, 77а, 81а, 89д
- Сонячна — №1, 3, 7
- Ткаченка — №4–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 28/2
- Франка — №19, 32, 63–170, 67а, 71а, 75а, 78а
- Франко — №1–10, 12–35, 25а, 30а
- Шевченка — №157–266 (включно з літерами та дробами)
- Шкильна — №2, 3, 5, 6, 8–11, 14–18, 22–24, 26, 28, 32, 34
- Шкильный — №1, 5, 6, 8, 10–12.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.
Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.