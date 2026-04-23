Вводятся плановые графики отключения света в Черниговской области на 24 апреля, связанные с проведением ремонтных работ на энергетическом оборудовании. Речь идет о технических мерах, направленных на поддержание стабильной работы электросетей и предупреждение возможных аварий.

С 08:20–20:20 часы будут продолжаться 12 часов в городе Ичня. Обесточенными будут дома, расположенные по следующим адресам:

Европейська — №14

Иржавськый Шлях — №1–8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Негоды — №1

Слобода — №1, 4–9, 11, 13–15, 17, 19

Солдатськои Славы — №28, 30, 32, 34, 36

Франка — №1–5, 7–19, 2А, 21А, 22–30, 32–35, 37, 39–47, 46А, 49, 50, 52–54, 56, 58, 60, 62, 3А, 7А, 8А

Швыдченка — №1, 3, 4, 6–24, 26–29, 2А, 31, 31А, 33, 37, 15А, 25А, 28А

С 09:05–17:05 часа будут продолжаться отключения в городе Мена. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Гурынивська — 1–21, 23, 29–38, 40–44

Дачна — 37а

Зарична — 1, 3–6, 8–17

Заричный — 2–23, 41, 14Б, 17а, 18а

Ивана Котляревського — 1–60, 62, 64, 5а, 9а, 10б, 20а

И. Франко — 1–3, 5–11, 14–23

Лисова — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 29

М. Вовчка — 1, 2, 5–8, 10, 12, 14, 15

Остреченська — 1–22, 24–75, 25а, 25б, 45а, 45б

Про Свободы — 1, 7, 11, 19, 21

Свободы — 1–3, 5–9, 11, 13, 15–23

Спортывна — 1, 3–14, 16–18, 20

Тыха — 1–5, 7–14, 16, 18, 20, 22, 1а, 2а, 6а, 8а, 11а

Троицька — 24, 26, 41, 43, 47, 49, 53

Шевченка — 83

С 08:00-17:00 часов в городе Корюкивка будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим электричество исчезнет в домах, расположенных на улицах:

2-й Садовый — №1, 1а, 1в, 1д, 1и, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 5в, 5г, 5д, 5ж, 5з, 5и, 5Л, 7, 9, 43

Бульварна — №49, 51

Весняна — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17

Володымыра Барвинка — №1–15, 18–22, 24, 26–28, 2а, 31, 33, 39, 41–43, 45, 53, 55, 62, 78, 81, 83

Володымыра Ивасюка — №1–4, 6, 7, 9–11

Гетьмана Самойловыча — №26–127, 28а, 32а, 34а, 36а, 39а, 39б, 39г, 39ж, 39з, 39к, 39л, 41б/1, 41б, 41в, 41г, 42а, 46а, 48а, 58а, 60а, 62а, 64а, 65а/2, 68а, 69а, 70а, 72а, 72б, 75а, 76а, 77а, 80а, 83а, 93а

Зарична — №89, 89Б

Каштанова — №8, 9

Мыру — №5, 7, 11

Мыхайла Грушевського — №1–119, 121, 123, 125, 127, 129, 131–133, 139–143, а також численні додаткові (а, б, /2)

Молодижна — №1–23, 23/2, 25–29, 31, 33, 34, 37, 39, 3а, 41, 43

Незалежности — №1–61, 1а, 1в, 1г, 34а, 36А

Новоселивка — №2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 26, 32, 36, 42, 44, 52, 56

Паркова — №1

Патриотив — №1–10, 12–23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Польова — №1а, 2–80, 25а, 42а, 42б, 42в, 42г

Проризна — №1–17, 19, 21, 23, 1а

Садова — №2а, 2Б, 2В, 2д, 4–8, 16–24, 35–73, 77–89, 113–143, 12а, 43а, 49а, 49б, 77а, 81а, 89д

Сонячна — №1, 3, 7

Ткаченка — №4–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 28/2

Франка — №19, 32, 63–170, 67а, 71а, 75а, 78а

Франко — №1–10, 12–35, 25а, 30а

Шевченка — №157–266 (включно з літерами та дробами)

Шкильна — №2, 3, 5, 6, 8–11, 14–18, 22–24, 26, 28, 32, 34

Шкильный — №1, 5, 6, 8, 10–12.

