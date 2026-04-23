Графики отключения света в Сумской области на 24 апреля будут продолжаться в разные временные рамки из-за плановых профилактических работ, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».
Вводят плановые графики отключения света в Сумской области на 24 апреля, введены в связи с проведением профилактических и технических работ на электросетях. Ограничения будут применяться в четко установленные временные рамки в соответствии с утвержденным расписанием.
Краткие ограничения продлятся в городе Путивль. Ограничения вводятся 24.04.2026 года с 08:00 до 12:00 в домах, расположенных на следующих улицах:
- Сеймська — 19
- Коренева — 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21
- Н-Сеймська — 29, 31
- Яндовка — 29, 33, 35, 37, 39, 39А, 43, 45, 49
С 08:30–16:30 часов будут выключать электричество в городе Конотоп. Однако такие ограничения будут действовать только по следующим адресам:
- Сергия Нигояна — 9, 8, 7, 6, 5, 4, 36, 80, 78, 76, 74, 72, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 3, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 38, 37, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 13, 12, 11, 10
- 1-Й Мыхайла Грушевського — 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 7, 8
- 2-Й Мыхайла Грушевського — 26, 66
- Кругова — 69, 67, 65
В городе Охтырка будут выключать электричество с 08:00–17:00 часов, однако только на улицах:
- Сумська — 329, 243, 328, 383, 327А, 327, 241, 239, 326, 381, 353, 379, 325А, 325, 323А, 323, 351, 235, 236, 237, 238, 234, 233, 232, 319, 320, 321А, 321, 335, 335А, 343, 375, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
- Польовый — 2А, 36, 4, 22, 5
- Покровськый — 1, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- Огреба — 30, 24, 25, 1, 3, 4, 4А
- Нове Жыття — 4, 12, 15, 3, 5, 16, 18
- Охтырськых дывизий — 109, 69В, 40, 41, 41А, 42, 43А, 44, 45, 70, 71, 72, 73, 89
- Тростянецькый — 74, 14А, 14, 18, 25, 13, 46, 52, 12, 11, 35, 10, 9, 8, 6А, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 63, 64, 84, 90, 43, 23, 44, 72
- Охтырськои теробороны — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 31, 33
- Ракетныкив — 27, 15, 13, 26Б, 11
- Перемогы — 180, 171, 152, 188А, 154, 154А, 172, 173, 156
- Схидный — 16, 15Б, 15А, 15, 14, 13А, 13, 11, 11А, 11Б
- Соснова — 31
- Олександра Твердохлибова — 17, 19, 21, 25, 5А, 27, 27А, 29, 31, 35
- Революции — 16, 14, 12, 10, 8, 6, 2В, 2А, 2
- Прыстань — 19, 17, 16
- Петра Болбочана — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25
- Сичовых стрильцив — 25, 23, 21, 20А, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12А, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 1
- Пивденный — 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Пивничный — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7
- Олимпийська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Транспортна — 8, 5
- Пантелеймона Кулиша — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Сергия Параджанова — 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3
- Нины Матвиенко — 2, 3
- Олександра Мишечкина — 30, 30А, 30Б
- Сичневый — 9, 6, 5, 4, 3.
