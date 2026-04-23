Графики отключения света в Сумской области на 24 апреля будут продолжаться в разные временные рамки из-за плановых профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Вводят плановые графики отключения света в Сумской области на 24 апреля, введены в связи с проведением профилактических и технических работ на электросетях. Ограничения будут применяться в четко установленные временные рамки в соответствии с утвержденным расписанием.

Краткие ограничения продлятся в городе Путивль. Ограничения вводятся 24.04.2026 года с 08:00 до 12:00 в домах, расположенных на следующих улицах:

Сеймська — 19

Коренева — 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21

Н-Сеймська — 29, 31

Яндовка — 29, 33, 35, 37, 39, 39А, 43, 45, 49

С 08:30–16:30 часов будут выключать электричество в городе Конотоп. Однако такие ограничения будут действовать только по следующим адресам:

Сергия Нигояна — 9, 8, 7, 6, 5, 4, 36, 80, 78, 76, 74, 72, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 3, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 38, 37, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 13, 12, 11, 10

1-Й Мыхайла Грушевського — 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 7, 8

2-Й Мыхайла Грушевського — 26, 66

Кругова — 69, 67, 65

В городе Охтырка будут выключать электричество с 08:00–17:00 часов, однако только на улицах:

Сумська — 329, 243, 328, 383, 327А, 327, 241, 239, 326, 381, 353, 379, 325А, 325, 323А, 323, 351, 235, 236, 237, 238, 234, 233, 232, 319, 320, 321А, 321, 335, 335А, 343, 375, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317

Польовый — 2А, 36, 4, 22, 5

Покровськый — 1, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Огреба — 30, 24, 25, 1, 3, 4, 4А

Нове Жыття — 4, 12, 15, 3, 5, 16, 18

Охтырськых дывизий — 109, 69В, 40, 41, 41А, 42, 43А, 44, 45, 70, 71, 72, 73, 89

Тростянецькый — 74, 14А, 14, 18, 25, 13, 46, 52, 12, 11, 35, 10, 9, 8, 6А, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 63, 64, 84, 90, 43, 23, 44, 72

Охтырськои теробороны — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 31, 33

Ракетныкив — 27, 15, 13, 26Б, 11

Перемогы — 180, 171, 152, 188А, 154, 154А, 172, 173, 156

Схидный — 16, 15Б, 15А, 15, 14, 13А, 13, 11, 11А, 11Б

Соснова — 31

Олександра Твердохлибова — 17, 19, 21, 25, 5А, 27, 27А, 29, 31, 35

Революции — 16, 14, 12, 10, 8, 6, 2В, 2А, 2

Прыстань — 19, 17, 16

Петра Болбочана — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25

Сичовых стрильцив — 25, 23, 21, 20А, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12А, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 1

Пивденный — 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Пивничный — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7

Олимпийська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Транспортна — 8, 5

Пантелеймона Кулиша — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Сергия Параджанова — 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3

Нины Матвиенко — 2, 3

Олександра Мишечкина — 30, 30А, 30Б

Сичневый — 9, 6, 5, 4, 3.

