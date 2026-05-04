Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют украинцам, проживающим в местах временного компактного проживания.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются важной частью социальной поддержки, которую город обеспечивает в соответствии с утвержденными решениями исполкома, сообщает Politeka.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрена для лиц, проживающих в так называемых шелтерах и зарегистрированных в городе после 24.02.2022 по адресу такого проживания.

Как информируют на официальном сайте Департамента соцполитики, речь идет о помощи, организуемой через систему социальной защиты населения. Она имеет верно определенные правила получения.

Воспользоваться этой поддержкой могут разные категории переселенцев. Среди них пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц.

Отдельно предусмотрена возможность получения пособия для детей от 3-х до 18 лет. Также право на бесплатные продукты в Днепре имеют ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время предусмотрены и исключения. Лица, впервые обратившиеся в управление социальной защиты населения за справкой и проживающие в местах компактного расселения, но не относящиеся к указанным категориям, могут получить набор единовременно.

В каждом наборе предусмотрены базовые товары длительного хранения. В частности это мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, а также чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

