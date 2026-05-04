Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають українцям, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються важливою частиною соціальної підтримки, яку місто забезпечує відповідно до затверджених рішень виконкому, повідомляє Politeka.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачена для тих осіб, які мешкають у так званих шелтерах і зареєстровані у місті після 24.02.2022 за адресою такого проживання.

Як інформують на офіційному сайті Департаменту соцполітики, йдеться про допомогу, яку організовують через систему соціального захисту населення. Вона має чітко визначені правила отримання.

Скористатися цією підтримкою можуть різні категорії переселенців. Серед них люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей чи недієздатних осіб.

Окремо передбачено можливість отримання допомоги для дітей віком від 3-х до 18 років. Також право на безкоштовні продукти в Дніпрі мають ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас, передбачено і винятки. Особи, які вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою та проживають у місцях компактного розселення, але не належать до зазначених категорій, можуть отримати набір одноразово.

У кожному наборі передбачено базові товари тривалого зберігання. Зокрема, це м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

