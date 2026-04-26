Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области периодически передают вместе с другими видами гуманитарной помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области предоставляются в рамках комплексной поддержки населения, сообщает Politeka.

Речь идет о ситуациях, когда благотворительные организации оперативно реагируют на последствия чрезвычайных происшествий.

Они помогают пострадавшим ВПЛ и пенсионерам в Черниговской области не только строительными материалами или средствами первой необходимости, но и бесплатными продуктами питания.

Как пример, после массированной ночной атаки, в результате которой погиб один человек и несколько получили ранения, к ликвидации последствий присоединилась Черниговская областная организация Общества Красного Креста Украины.

В городе были повреждены учебные заведения, медицинское учреждение, а также частные и многоквартирные дома, что требовало срочного реагирования.

В рамках помощи пострадавшим гражданам организация передала широкий перечень гуманитарных ресурсов. Среди них были OSB плиты и шифер для временного восстановления жилья, фонари для освещения.

А также – тарпаулин для защиты поврежденных конструкций, спальные наборы, наборы для чрезвычайных ситуаций и одеяла.

Отдельно отмечается, что в список помощи входили бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области.

Именно в таких случаях продовольственная поддержка становится частью более широкой гуманитарной помощи, направленной на быстрое реагирование после чрезвычайных событий.

Организация подчеркивает, что помощь предоставляется комплексно для обеспечения пострадавших не только базовыми материалами для восстановления жилья, но и продовольствием и вещами первой необходимости.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.