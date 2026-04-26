Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області періодично передають разом з іншими видами гуманітарної допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області надаються в межах комплексної підтримки населення, повідомляє Politeka.

Йдеться про ситуації, коли благодійні організації оперативно реагують на наслідки надзвичайних подій.

Вони допомагають постраждалим ВПО та пенсіонерам у Чернігіівській області не лише будівельними матеріалами чи засобами першої необхідності, а й безкоштовними продуктами харчування.

Як приклад, після масованої нічної атаки, внаслідок якої загинула одна людина та ще кілька отримали поранення, до ліквідації наслідків долучилася Чернігівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

У місті були пошкоджені навчальні заклади, медичний заклад, а також приватні та багатоквартирні будинки, що потребувало термінового реагування.

У межах допомоги постраждалим мешканцям організація передала широкий перелік гуманітарних ресурсів. Серед них були OSB плити та шифер для тимчасового відновлення житла, ліхтарі для забезпечення освітлення.

А також - тарпаулін для захисту пошкоджених конструкцій, спальні набори, набори для надзвичайних ситуацій і ковдри.

Окремо зазначається, що до переліку допомоги також входили безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області.

Саме у таких випадках продовольча підтримка стає частиною більш широкої гуманітарної допомоги, яка спрямована на швидке реагування після надзвичайних подій.

Організація підкреслює, що допомога надається комплексно, щоб забезпечити постраждалих не лише базовими матеріалами для відновлення житла, а й продовольством та речами першої необхідності.

