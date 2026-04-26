Работа для пенсионеров в Одессе остается актуальной темой, потому что на рынке труда появились новые предложения для людей с опытом.

Одним из самых оплачиваемых предложений стал набор водителей такси на авто компании от ProfiAutoPark. Работодатель указал возможный доход от 35 000 до 57 000 грн, а также еженедельные бонусы.

В компании отмечают, что сотрудничество предусматривает распределение кассы 50/50, частичную компенсацию горючего, техническое обслуживание и мойку транспорта за счет автопарка.

Еще одна вакансия касается сферы доставки. Сервис Glovo открыл набор курьеров и курьеров на вело, мото и авто в Суворовском районе и поселке Котовского.

Кандидатам предлагают доход до 50 000 грн. в месяц. Среди преимуществ называют ежедневные и еженедельные выплаты, возможность самостоятельно определять часы работы и страхование при выполнении заказов.

В компании отметили, что присоединиться могут как совершеннолетние кандидаты, так и лица в возрасте 16-17 лет с разрешением родителей и после оформления ФЛП.

Для тех, кто имеет опыт водителя и ищет стабильную занятость, работа для пенсионеров также включает вакансию водителя в компании ООО «Профи Продукт».

Предприятие занимается снабжением сырья для кондитерской, хлебобулочной, кулинарной и молочной промышленности в Одессе, Николаеве и области.

Работодатель предлагает заработную плату 30000 грн. Рабочее место расположено по адресу: Село Прилиманское/Татарка (район 7 км, Артвиль, 7 небо).

В обязанности входит своевременная перевозка продукции по маршрутам Одессы и региона, контроль технического состояния автомобиля, поддержание чистоты транспорта и взаимодействие с логистическим отделом.

