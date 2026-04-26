Робота для пенсіонерів в Одесі залишається актуальною темою, адже на ринку праці з’явилися нові пропозиції для людей з досвідом.

Робота для пенсіонерів в Одесі підійде тим, хто хоче отримувати додатковий дохід, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів в Одесі представлена одразу кількома свіжими вакансіями, які оприлюднили на платформі work.ua.

Однією з найбільш оплачуваних пропозицій став набір водіїв таксі на авто компанії від ProfiAutoPark. Роботодавець вказав можливий дохід від 35 000 до 57 000 грн, а також щотижневі бонуси.

У компанії зазначають, що співпраця передбачає розподіл каси 50/50, часткову компенсацію пального, технічне обслуговування та миття транспорту за рахунок автопарку.

Ще одна вакансія стосується сфери доставки. Сервіс Glovo відкрив набір кур’єрів та кур’єрок на вело, мото та авто у Суворовському районі та на селищі Котовського.

Кандидатам пропонують дохід до 50 000 грн на місяць. Серед переваг називають щоденні та щотижневі виплати, можливість самостійно визначати години роботи та страхування під час виконання замовлень.

У компанії зазначили, що долучитися можуть як повнолітні кандидати, так і особи віком 16−17 років за дозволом батьків та після оформлення ФОП.

Для тих, хто має водійський досвід і шукає стабільну зайнятість, робота для пенсіонерів також включає вакансію водія у компанії ТОВ «Профі Продукт».

Підприємство займається постачанням сировини для кондитерської, хлібобулочної, кулінарної та молочної промисловості в Одесі, Миколаєві та області.

Роботодавець пропонує заробітну плату 30 000 грн. Робоче місце розташоване за адресою: Село Прилиманское/Татарка (район 7 км, Артвіль, 7 небо).

До обов’язків входить своєчасне перевезення продукції по маршрутах Одеси та регіону, контроль технічного стану автомобіля, підтримання чистоти транспорту та взаємодія з логістичним відділом.

