Графики отключения света в Днепропетровской области на 25 апреля, в субботу, продлятся в части региона из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Днепровские электросети».

Жителям региона советуют заранее ознакомиться с обнародованным расписанием и учесть временное отсутствие электроэнергии при планировании рабочего дня, бытовых дел и важных встреч.

В рамках Вакуловская сельская территориальная община энергетики ДТЭК Днепровские электросети проведут плановые профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварий в сетях.

В связи с выполнением технических мероприятий временные ограничения электроснабжения затронут жителей Нововасыливкы. Согласно обнародованному графику, электроэнергия будет отсутствовать с 20:00 25 апреля 2026 года до 06:00 26 апреля 2026 года.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Сурско-Литовская территориальная община. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Сурсько-Литовское. Так 25.04.2026 года с 09:00–18:00 часов исчез свет по следующим адресам:

50 рокив Перемогы — 26, 41, 43, 44, 47

Аптечна — 12, 14, 15/А, 16–52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Затышна — 1–9

Космична — 17, 19, 21, 22, 25, 26/з.д.0045, 31, 33, 36, 39, 42, 43, 46–48, 54, 56, 60, 66, 68, 70

Котляревського — 14, 15, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 52

Коцюбынського Мыхайла — 29, 38, 40, 43, 49, 59, 68

Молодижна — 1, 1/А, 2–23

Нова — 1

Польова — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56/Б, 57, 59, 61, 63–76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100–148, 152

Шевченка Тараса — 16, 16/А, 18/А, 20, 20/А, 24, 28/з.д.0105, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45

пров. Некрасова — 1, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 8/Б.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как выросли цены на базовые товары в апреле.