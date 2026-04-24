Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 квітня будуть діяти за десятками адрес.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 квітня, в суботу, триватимуть в частині регіону через ремонтні роботи.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 квітня будуть діяти за десятками адрес. Мешканцям регіону радять заздалегідь ознайомитися з оприлюдненим розкладом і врахувати тимчасову відсутність електроенергії під час планування робочого дня, побутових справ та важливих зустрічей.

У межах Вакулівська сільська територіальна громада енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі проведуть планові профілактичні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям у мережах.

У зв’язку з виконанням технічних заходів тимчасові обмеження електропостачання торкнуться мешканців села Нововасилівка. Згідно з оприлюдненим графіком, електроенергія буде відсутня з 20:00 25 квітня 2026 року до 06:00 26 квітня 2026 року.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Сурсько-Литовська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Сурсько-Литовське. Так 25.04.2026 року з 09:00–18:00 години зникне світло за такими адресами:

50 років Перемоги — 26, 41, 43, 44, 47

Аптечна — 12, 14, 15/А, 16–52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Затишна — 1–9

Космічна — 17, 19, 21, 22, 25, 26/з.д.0045, 31, 33, 36, 39, 42, 43, 46–48, 54, 56, 60, 66, 68, 70

Котляревського — 14, 15, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 52

Коцюбинського Михайла — 29, 38, 40, 43, 49, 59, 68

Молодіжна — 1, 1/А, 2–23

Нова — 1

Польова — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56/Б, 57, 59, 61, 63–76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100–148, 152

Шевченка Тараса — 16, 16/А, 18/А, 20, 20/А, 24, 28/з.д.0105, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45

пров. Некрасова — 1, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 8/Б.

