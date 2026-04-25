Дефицит продуктов в Харькове накаляется на фоне изменений аграрного рынка и роста импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, передает Politeka.

За январь-март объемы поставок составили 1,2 миллиона тонн. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тем не менее, спрос растет быстрее, чем рынок успевает реагировать.

Дополнительную нагрузку создают посевная кампания, расширение посевных площадей и логистические трудности. Влияют также колебания мировых цен, усиливающих давление на внутренний сектор.

Собственное производство пока не способно полностью закрыть потребности. Зависимость от заграничных поставок сохраняется, поэтому аграрии корректируют расходы и ищут альтернативные каналы закупок.

Особое внимание аналитики уделяют плодоовощному сегменту. Именно здесь Дефицит продуктов в Харькове заметно отразился на рынке яблок.

Предложение качественных плодов сократилось. Причина – особенности прошлого сезона: часть урожая заложили на хранение уже перезрелой, что привело к потере товарных свойств.

Ситуацию усложнили и технологические просчеты. В некоторых хозяйствах не использовали средства, замедляющие созревание, поэтому фрукты быстрее портились в хранилищах.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие зависит от логистики и результатов нового сезона. Именно эти факторы определят соотношение спроса и предложения в ближайшие месяцы.

Специалисты советуют покупателям внимательно следить за ценниками и выбирать сезонную продукцию местных производителей. Рыночная ситуация может изменяться в зависимости от новых поставок и урожайности.

Ичточник: agrotimes, io.ua

Последние новости Украины:

