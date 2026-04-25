Дефіцит продуктів у Харкові загострюється на тлі змін аграрного ринку та зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За січень–березень обсяги поставок сягнули 1,2 мільйона тонн. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Попри це, попит зростає швидше, ніж ринок встигає реагувати.

Додаткове навантаження створюють посівна кампанія, розширення посівних площ і логістичні труднощі. Впливають також коливання світових цін, які посилюють тиск на внутрішній сектор.

Власне виробництво поки не здатне повністю закрити потреби. Залежність від закордонних поставок зберігається, тому аграрії коригують витрати та шукають альтернативні канали закупівель.

Особливу увагу аналітики приділяють плодоовочевому сегменту. Саме тут Дефіцит продуктів у Харкові найпомітніше позначився на ринку яблук.

Пропозиція якісних плодів скоротилася. Причина — особливості минулого сезону: частину врожаю заклали на зберігання вже перезрілою, що призвело до втрати товарних властивостей.

Ситуацію ускладнили й технологічні прорахунки. У деяких господарствах не використовували засоби, які сповільнюють дозрівання, тому фрукти швидше псувалися у сховищах.

Експерти вважають, що подальший розвиток залежатиме від логістики та результатів нового сезону. Саме ці фактори визначать співвідношення попиту й пропозиції найближчими місяцями.

Фахівці радять покупцям уважно стежити за цінниками та обирати сезонну продукцію місцевих виробників. Ринкова ситуація може змінюватися залежно від нових поставок і врожайності.

Джерело: agrotimes, io.ua

