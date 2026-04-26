Дефицит продуктов в Полтавской области фиксируют в первом квартале 2026 года на фоне увеличения импорта минеральных удобрений, объемы которого достигли 1,2 млн. тонн, передает Politeka.

Показатель превышает прошлогодний на 13%. Несмотря на расширение поставок, равновесие между потреблением и имеющимися ресурсами остается неустойчивым. Основное давление формируют весенние полевые работы и увеличение площадей обработки.

Ситуацию дополнительно затрудняют транспортные задержки и колебания мировых цен на аграрные ресурсы. Это оказывает влияние на себестоимость продукции и финансовые расчеты хозяйств.

Производственный сектор внутри страны не перекрывает потребности в полном объеме. Поэтому предприятия вынуждены менять закупочные стратегии и искать альтернативные каналы поставки.

Аналитики предупреждают о возможном влиянии таких тенденций на урожайность в следующем году и стабильности продовольственного сегмента.

Отдельно отмечается фруктовая категория. Именно здесь дефицит продуктов в Полтавской области проявляется наиболее заметно в сегменте яблок, где сокращаются запасы товарной продукции.

Причины связаны с особенностями предыдущего сезона. Часть собранного урожая закладывали на длительное хранение уже в перезрелом состоянии, что повлияло на снижение качества.

Дополнительным фактором стали неравномерные подходы к технологиям контроля созревания. В результате продукция быстрее теряла пригодность при хранении, что сузило предложение на рынке.

Специалисты ожидают дальнейших ценовых колебаний. Стабильность ситуации, по их оценкам, зависит от нового урожая, логистических процессов и регулярности поставок в торговые сети.

