Ограничения движения транспорта во Львове начнут действовать из-за старта активной фазы реконструкции важной улицы, сообщает Politeka.

В Шевченковском районе города идет модернизация инфраструктуры, которая требует существенных корректировок для водителей и пассажиров общественного транспорта.

Ремонтные бригады начали подготовительные мероприятия на улице Мазепы еще в начале мая, однако до сих пор эти работы не влияли на проезд автомобилей.

Сейчас ситуация кардинально меняется из-за перехода к основному этапу капитального обновления дорожного полотна.

В городском совете сообщили, что в понедельник вечером, 18 мая, ориентировочно с 19:00 отрезок магистрали от улицы Миколайчука до улицы Орлика полностью закроют.

Планируется, что ограничения движения транспорта во Львове не коснутся перекрестков на этом участке. Они будут оставаться проездными для автомобилистов.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило рассказал, что на объекте демонтируют старое покрытие дороги и перенесут опоры контактной сети.

Также там увеличат количество полос для проезда, обустроят новые велодорожки, удобные паркоместа и проведут комплексное озеленение.

Ограничения движения транспорта во Львове будут действовать длительно, ведь завершить этот этап реконструкции планируют ориентировочно до конца текущего года.

Для частных легковых автомобилей предлагают варианты обхода ремонтируемой зоны через улицу Орлика на улицу Миколайчука или через улицу Тычины на улицу Волнового.

Для грузовых транспортных средств предусмотрен отдельный объездной путь через проспект Чорновила, улицу Липинского и Б. Хмельницкого.