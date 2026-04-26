Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксують у першому кварталі 2026 року на тлі збільшення імпорту мінеральних добрив, обсяги якого досягли 1,2 млн тонн, передає Politeka.

Показник перевищує минулорічний на 13%. Попри розширення постачань, рівновага між споживанням і наявними ресурсами залишається хиткою. Основний тиск формують весняні польові роботи та збільшення площ обробітку.

Ситуацію додатково ускладнюють транспортні затримки та коливання світових цін на аграрні ресурси. Це впливає на собівартість продукції та фінансові розрахунки господарств.

Виробничий сектор всередині країни не перекриває потреб у повному обсязі. Через це підприємства змушені змінювати закупівельні стратегії та шукати альтернативні канали постачання.

Аналітики попереджають про можливий вплив таких тенденцій на врожайність наступного року та загальну стабільність продовольчого сегмента.

Окремо відзначається фруктова категорія. Саме тут Дефіцит продуктів у Полтавській області проявляється найбільш помітно в сегменті яблук, де скорочуються запаси товарної продукції.

Причини пов’язані з особливостями попереднього сезону. Частину зібраного врожаю закладали на тривале зберігання вже у перезрілому стані, що вплинуло на зниження якості.

Додатковим фактором стали нерівномірні підходи до технологій контролю достигання. У результаті продукція швидше втрачала придатність під час зберігання, що звузило пропозицію на ринку.

Фахівці очікують подальших цінових коливань. Стабільність ситуації, за їх оцінками, залежатиме від нового врожаю, логістичних процесів і регулярності постачань у торгові мережі.

Джерело: agrotimes, io.ua

