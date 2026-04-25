В плодоовощном сегменте дефицит продуктов в Черниговской области проявляется заметнее из-за сокращения запасов яблок должного качества.

Дефицит продуктов в Черниговской области фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, который достиг 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний уровень на 13%, передает Politeka.

Несмотря на расширение поставок, аграрный баланс остается неустойчивым. Спрос усиливается быстрее, чем производственные и логистические цепи успевают его обеспечивать. Дополнительное давление производят весенние полевые работы и увеличение посевных площадей.

Особую роль играют транспортные задержки и колебания мировых цен на ресурсы. Это влияет на себестоимость и вынуждает аграриев корректировать финансовые планы.

Внутренние производственные способности не перекрывают полный размер потребностей. Поэтому сохраняется зависимость от внешних поставок, что усложняет стабильность обеспечения.

Причины увязывают с прошлым сезоном. Часть урожая закладывали на длительное хранение уже в перезрелом состоянии, что привело к потере товарных свойств и уменьшению пригодных объемов.

Дополнительно ситуацию усложнили разные подходы к технологиям созревания. Поэтому часть продукции быстрее теряла качество в хранилищах, сокращая предложение на рынке.

Эксперты ожидают дальнейших колебаний в стоимости. Стабилизация по их оценкам будет зависеть от нового урожая, логистических решений и регулярности поставок в торговые сети.

Мониторинг аграрного сектора продолжается, а обновленные данные прогнозируют по завершении следующих сезонных поставок.

Последние новости Украины:

