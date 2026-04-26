Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 27 апреля по 3 мая вводятся в нескольких населенных пунктах.

Графики отключения света в Черкасской области продлятся в течение недели с 27 апреля по 3 мая из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 27 апреля по 3 мая вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики. Жителям региона следует быть готовыми к длительным ограничениям.

27.04.2026 года с 08:00 до 17:00 перерывы в электроснабжении ожидаются сразу в нескольких населенных пунктах:

город Шпола улицы: Выноградна, Терешкивська, Трохыма Зинькивського

село Терешкы улицы: Шевченка, Дружбы, Набережна

28.04.2026 года с 08:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения электричества, которые охватят село Надточаивка, однако только следующие улицы:

Центральна, Железнякова / хозяйство

29.04.2026 года с 8:00 до 17:00 часов вводятся ограничения, которые продлятся много часов в таких населенных пунктах:

село Капустино обесточат весь населенный пункт

город Шпола улицы: Выноградна, Терешкивська, Трохыма Зинькивського.

01.05.2026 года с 08:00 до 16:00 плановые обесточивания коснутся домов в нескольких населенных пунктах общины, где будут также проводить плановые работы на электросетях:

город Шпола улицы: Лозуватська (частично), Забережна, пров. Лозуватськый, Забережный / готельно-ресторанный комплекс «VODO Грай», ресторан «Империя», магазын «Водогрий», Центр здоровья, аптека ФОП Артеменко, шиномонтаж возле Храму Риздва Пресвятои Богородыци, Храм Риздва Пресвятои Богородыци

село Бурты улицы Центральна, Молодижна / магазин «Продукты».

