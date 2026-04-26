Графіки відключення світла у Черкаській області триватимуть протягом тиждня з 27 квітня по 3 травня через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.
«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії.
Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 27 квітня по 3 травня вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити енергетики. Мешканцям регіону варто бути готовими до тривалих обмежень.
27.04.2026 року з 08:00 до 17:00 перерви в електропостачанні очікуються одразу в кількох населених пунктах:
- місто Шпола вулиці: Виноградна, Терешківська, Трохима Зіньківського
- село Терешки вулиці: Шевченка, Дружби, Набережна
28.04.2026 року з 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення електрики, які охоплять село Надточаївка, проте тільки наступні вулиці:
- Центральна, Желєзнякова / господарство
29.04.2026 року з 8:00 до 17:00 години вводяться обмеження, які триватимуть багато годин в таких населених пунктах:
- село Капустине знеструмлять увесь населений пункт
- місто Шпола вулиці: Виноградна, Терешківська, Трохима Зіньківського.
01.05.2026 року з 08:00 до 16:00 планові знеструмлення торкнуться будинків у кількох населених пунктах громади, де також проводитимуть планові роботи на електромережах:
- місто Шпола вулиці: Лозуватська (частково), Забережна, пров. Лозуватський, Забережний / готельно-ресторанний комплекс «VODO Грай», ресторан «Імперія», магазин «Водогрій», Центр здоров’я, аптека ФОП Артеменко, шиномонтаж біля Храму Різдва Пресвятої Богородиці, Храм Різдва Пресвятої Богородиці
- село Бурти вулиці Центральна, Молодіжна / магазин «Продукти».
